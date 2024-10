Jakość i pochodzenie produktów mają coraz większą wagę - mówią rolnicy z regionu.

Właściciele gospodarstw podkreślają, że klienci częściej wybierają produkty z regionu; często od producenta, którego znają i co do którego mają pewność, że nie stosuje szkodliwych środków podczas uprawy.- Marchew jest oznaczona, sprzedawcy dostają od nas atest, a hurtownia, do której ją wozimy... - musieliśmy kupić specjalne kartki, że jest to produkt polski, że to nasze gospodarstwo. Przyjeżdżają do mnie, bo wiedzą, że nie stosuję nawozów - mówiła w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" Elżbieta Flis, która uprawia marchew i ogórki na Wyspie Puckiej.Więcej o lokalnym rynku warzyw i producentach w cotygodniowej audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" w każdą sobotę o godz. 6 lub na naszej stronie internetowej