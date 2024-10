Warunki tak trudne, że wolontariusze nie dają rady. Przytulisko zamyka się

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przytulisko dla zwierząt w Budnie kończy działalność - poinformował w mediach społecznościowych goleniowski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Wolontariusze skarżą się na trudne warunki pracy, bez dostępu do ciepłej wody, ogrzewania i toalety. To sprawia, że opieka nad zwierzętami staje się niemożliwa.



Psy zostaną przeniesione do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Koty na razie zostaną na miejscu. Przytulisko będzie działać tylko do końca roku.