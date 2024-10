Zachodniopomorskie: zmiany w Totalizatorze Sportowym

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Zmiany w Totalizatorze Sportowym dosięgną również zachodniopomorskich oddziałów firmy. Po odwołaniu prezesa Rafała Krzemienia przez radę nadzorczą kierownictwo zmieni się również m.in. w Szczecinie i Koszalinie.

Na zadane przez nas pytanie dotyczące lokalnych oddziałów biuro prasowe Totalizatora Sportowego odpowiedziało, że są nowe konkursy na stanowisko dyrektorów oraz ich zastępców.



Również - w celu zachowania ciągłości funkcjonowania - do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego obecni dyrektorzy zostali przesunięci na stanowiska pełniących obowiązki dyrektora.



Na nasze pytanie dotyczące możliwości złamania prawa przy wyborze Krzysztofa Janickiego i Anny Makarewicz Totalizator odesłał nas do komunikatu ministra aktywów państwowych. W nim minister Jakub Jaworowski mówi, że "w reakcji na pojawiające się wątpliwości przy zatrudnianiu dyrektorów regionalnych w Totalizatorze Sportowym, poprosiłem w zeszłym tygodniu Radę Nadzorczą o podjęcie czynności sprawdzających".



Kandydaci na stanowisko dyrektorów regionalnych mają czas do piątku na zgłoszenie aplikacji do konkursu.