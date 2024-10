Rynek w Czaplinku zostanie zrewitalizowany

Mat. Urząd Miejski w Czaplinku

Rewitalizacja rynku w Czaplinku. Już podpisano umowę w tej sprawie.

Rynek zostanie podzielony na dwie strefy. Będzie to oficjalna przestrzeń z placem i pomnikiem, który powstanie w kolejnym etapie oraz strefa rekreacyjna z ławkami i pergolami, wyłączona z ruchu samochodowego. Pojawią się nowe nasadzenia, latarnie, a także fontanna z rzeźbami czapli. Ulice przylegające do rynku zostaną wybrukowane.



Dokumentacją i pracami budowlanymi zajmie się w firma z Koszalina. Koszt inwestycji to ponad 8,5 miliona złotych, z czego większość to fundusze rządowe.