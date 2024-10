Bicie rekordu w kołobrzeskiej hali

867 miast w całej Polsce przystąpiło do wspólnego bicia rekordu w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Wśród nich był także Kołobrzeg, a cała akcja ma przekonać społeczeństwo, że udzielanie pierwszej pomocy jest proste.Bicie rekordu to akcja zainicjowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W kołobrzeskiej hali Milenium zebrało się 335 osób, które rotacyjnie przez pół godziny musiały prowadzić resuscytację na fantomie. Wśród uczestników akcji dominowała młodzież miejscowych szkół.- Podchodzę i pytam się pana, czy pan oddycha, sprawdzam tętno. Jeżeli nie oddycha, przechodzę do resuscytacji. Trzeba uciskać klatkę piersiową, póki nie przyjedzie karetka albo póki człowiek się nie ocknie - mówią młodzi uczestnicy akcji.Mateusz Giec, ratownik i koordynator akcji przekonuje, że udzielania pierwszej pomocy nie trzeba się bać. - Przede wszystkim trzeba zareagować. W sytuacji, kiedy ktoś wymaga naszej pomocy, to ta reakcja naprawdę czyni cuda.Czy udało się pobić rekord? Tego dowiemy się za kilka dni, gdy organizatorzy potwierdzą formalnie listy uczestników.