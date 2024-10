Znany youtuber Kamil L. - pseudonim "Budda" - trafi do aresztu na trzy miesiące. To środowa decyzja Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód.

Oprócz Kamila L., do aresztu trafiły także cztery inne osoby, w tym m.in. partnerka "Buddy" Aleksandra K., znana w sieci jako "Grażynka".Kamil L. usłyszał we wtorek w prokuraturze zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która miała "prać pieniądze", wyłudzać podatek VAT oraz organizować nielegalną loterię w internecie. Grozi mu do 10 lat więzienia.