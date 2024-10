"Chcemy dać możliwości" - ustawa o związkach partnerskich wywołuje emocje [ZDJĘCIA]

Ustawa o związkach partnerskich przeszła do konsultacji publicznych w piątek i już wywołuje sporo emocji. Projekt minister Katarzyny Kotuli zawiera między innymi pełny dostęp do informacji medycznej partnera, precyzuje kwestię dziedziczenia czy wychowywania dzieci w ramach takiego związku.

Nie zmuszamy nikogo do niczego - mówiła w porannej Kawiarence Politycznej Radia Szczecin Urszula Nawrocka z Nowej Lewicy.- Mówimy o możliwościach. My nikomu nie chcemy łamać kręgosłupa, my dajemy możliwości. To daje wolność. A to właśnie jest podstawowe prawo człowieka - mówi Nawrocka.Projekt dzieli rządową koalicję. Przygotowujemy własny projekt takiej ustawy - mówi Paweł Mazur z PSL.- Wasza ustawa troszeczkę za mało próbuje się zaopiekować też takimi bardziej trudnymi i nietypowymi przypadkami, jeżeli chodzi o nasze podejście, nasz pogląd. On ma iść troszeczkę szerzej, mamy też zaprezentować go, prawdopodobnie będzie pokazany może w przyszłym miesiącu - mówi Mazur.Wyciągnięcie tej ustawy teraz ma odwrócić uwagę od innych kwestii - uważa Michał Jach z Prawa i Sprawiedliwości.- Ciągle uważam, że są ważniejsze sprawy od tej. W moim głębokim przekonaniu to ta ustawa o związkach partnerskich to jest próba znowu odwrócenia opinii publicznej od kwestii rzeczywiście fundamentalnych dla Polski - mówi Jach.Konsultacje społeczne i międzyresortowe dotyczące przedłożonego projektu ustawy potrwać mają przez 30 dni. Adres e-mail, na który można kierować uwagi: konsultacje.zwiazki@kprm.gov.pl