Średnia podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej sięgnie 50%. Szczecinianie dostaną rabaty

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Komisja do spraw Budżetu Rady Miasta Szczecin pozytywnie zaopiniowała uchwałę dotyczącą podniesienia opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej.

Za zmianami, które mają obowiązywać od 1 maja przyszłego roku, głosowali radni Koalicji Obywatelskiej. Przeciwni byli radni Prawa i Sprawiedliwości, w tym radny Maciej Kopeć.



- Jesteśmy przeciwni podwyżce cen biletów. Dlatego, że nie usłyszeliśmy żadnych racjonalnych argumentów, które by wskazywały, że ta jakość komunikacji miejskiej w Szczecinie będzie inna. Myśmy wnioskowali o konsultacje w przypadku komunikacji miejskiej. Pisma i wnioski zostały odrzucone. Czyli tak naprawdę dyskusji nie chciano - mówi Kopeć.



Zdaniem zastępcy prezydenta Łukasza Kadłubowskiego, nowy system opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej prawdopodobnie zawierać będzie również spore ulgi dla mieszkańców Szczecina.



To jest zupełnie nowa propozycja dla osób płacących podatki w mieście - dodaje Łukasz Kadłubowski.



- Ta propozycja właśnie do tego się sprowadza, że mieszkańcy będą mogli kupić po preferencyjnej stawce bilet jednorazowy lub miesięczny, w zależności od możliwości, które przepisy nam stworzą. To względem mieszkańców gmin ościennych, którzy dzisiaj nie dokładają się do utrzymania dróg transportu publicznego w ramach podatku PIT - mówi Kadłubowski.



Według projektu uchwały Rady Miasta Szczecin, średnia podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej sięgnie 50%. Nowe stawki dotyczyć będą także opłaty specjalnej za jazdę "na gapę". Od 1 maja przyszłego roku będzie to już 300 złotych.



W sprawie proponowanych zmian radni głosować będą na sesji, która odbędzie się 29 października.