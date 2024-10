RSnW: związki partnerskie i (nieco) odmienna optyka koalicjantów

Dyskusja o projekcie ustawy Lewicy o rejestrowanych związkach partnerskich w audycji "Radio Szczecin na Wieczór". PSL zapowiedział prace nad własną ustawą w tej sprawie.

Będą elementy wspólne z projektem złożonym przez Lewicę - mówiła Agnieszka Kłopotek, posłanka PSL.- Którykolwiek z tych projektów byłby wprowadzany i został przegłosowany, to uważam, że jest już najwyższy czas, żeby sprawy związane ze związkami partnerskimi zostały uregulowane, dlatego, że ci ludzie czekają już bardzo długo - argumentowała.PSL nie wykazał chęci do rozmowy o złożonym przez Katarzynę Kotulę projekcie - mówiła Urszula Nawrocka z Nowej Lewicy.- Uważam, że jeżeli jesteśmy koalicją i dwie partie tej samej koalicji składają dwa projekty o podobnym brzmieniu... Nijak się to ma do zachowania koalicji - oceniła.Aktualnie ustawa o związkach partnerskich jest na etapie konsultacji publicznych, które będą trwać 30 dni.