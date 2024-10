Szałabawka: musimy te wybory prezydenckie wygrać

Proponowane projekty ustaw o związkach partnerskich to temat zastępczy - tak ocenia je poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka, który był gościem "Rozmów pod krawatem".

Polityk argumentował swoją tezę twierdząc, że nowe przepisy, które właśnie trafiły do konsultacji społecznych, są niezgodne z Konstytucją.- Związki partnerskie, które będą zawierane w urzędach stanu cywilnego. O czym my mówimy? O zamienniku słownym. Generalnie to jest wypisz-wymaluj małżeństwo. Każdy konstytucjonalista powie, że to by było w tym momencie łamanie Konstytucji - mówił Szałabawka.Poseł PiS-u przekonywał przy tym, ze sam jest jedną z najbardziej tolerancyjnych osób w swojej partii.Artura Szałabawkę pytaliśmy także o to, czy nazwisko Zbigniewa Boguckiego wypadło już na stałe z karuzeli nazwisk kandydatów PiS na prezydenta w przyszłorocznych wyborach.- To, że jakieś nazwisko było i się w danej chwili nie pojawia, to czasami są takie taktyki wyborcze. My musimy te wybory prezydenckie wygrać. Dlatego to nie może być pochopna decyzja. Jestem i optuję za Zbigniewem Boguckim, ponieważ jest to człowiek z charyzmą - mówił poseł PiS.Z posłem Arturem Szałabawką rozmawialiśmy także o ostatnim orędziu prezydenta Dudy, czy o pomyśle na to by piesi podnosili rękę przed wejściem na pasy. Cała rozmowa do obejrzenia i wysłuchania na naszej stronie , a powtórka na antenie Radia Szczecin o północy.