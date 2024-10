Szymon Hołownia rozważa start w wyborach prezydenckich. Decyzję podejmie za "parę tygodni"

Spotkania pod jedną flagą - to powód wizyty Szymona Hołowni na Pomorzu Zachodnim. Marszałek Sejmu spotkał się z mieszkańcami Pyrzyc, a w kolejnych tygodniach zamierza odwiedzać następne małe miejscowości w Polsce.

Pytany w "Rozmowie pod krawatem" czy to pre-kampania prezydencka przekonywał, że wszystko co robią politycy jest z myślą o kolejnych wyborach i przyznał, że poważnie rozważa swój start.- Czy podjąłem decyzję w sprawie startu? Ostateczne jeszcze nie podjąłem. Oczywiście o tym myślę i mówię o tym zupełnie otwarcie, ale musicie dać mi państwo jeszcze parę tygodni - mówił Szymon Hołownia.- To będzie jeden kandydat całej koalicji rządzącej? - pytał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak, redaktor naczelny Radia Szczecin.- Myślę, że dzisiaj jest to mało prawdopodobny scenariusz. On był na pewnym etapie bardziej prawdopodobny, dzisiaj wydaje mi się mało prawdopodobny - odpowiedział Szymon Hołownia.Cała rozmowa z marszałkiem Sejmu do obejrzenia i wysłuchania na naszej stronie internetowej i Facebooku, a powtórka na antenie po północy.