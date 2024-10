Najnowsza jednodawkowa szczepionka przeciw COVID-19

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Choć skierowania zostały wystawione, to na szczepienia trzeba będzie jeszcze poczekać. Chodzi o najnowszą jednodawkową szczepionkę przeciw COVID-19.

- E-skierowania dostępne są na internetowym koncie pacjenta, jednak zaszczepimy się dopiero w przyszłym tygodniu - informuje Joanna Urbańska z punktu szczepień w jednej ze szczecińskich aptek. - Mamy limit ilościowy szczepionek. To 100 sztuk w tygodniu. Mamy nadzieję, że to będzie wystarczające dla wszystkich pacjentów. Liczymy na to, że w przyszłym tygodniu szczepienia ruszą pełną parą.



Szczepienie jest bezpłatne i dobrowolne. Będzie wykonywane w wybranych przychodniach i aptekach.