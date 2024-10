Ruszyły "kocie łapanki" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Niekontrolowane rozmnażanie kotów oznacza głód, choroby, a nawet śmierć z wyziębienia w czasie zimy. Aby temu zapobiegać szczeciński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami organizuje tak zwane "kocie łapanki".

Koty wolno żyjące odławia się w dwóch celach - wyjaśnia Karolina Kulińska, prezeska szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.



- Albo do zabiegów kastracji, albo po prostu jeżeli te koty są chore i potrzebują pomocy, to żeby przeprowadzić leczenie w specjalistycznych gabinetach. Koty wracają później - po przeprowadzonym zabiegu czy leczeniu - w miejsce bytowania - podkreśla Kulińska.



Właściciele kotów wychodzących nie mają powodów do obaw. Nasi wolontariusze potrafią odróżnić kota domowego od dzikiego - dodaje Kulińska: Czy to po stanie ogólnym kota, czy po zachowniu. Z reguły, zachowują się inaczej niż koty udomowione. Dodatkowo, koty wolnożyjące do tej pory były znakowane przez gabinety w ten sposób, że delikatnie nacinano im uszy.



Każdego roku szczeciński TOZ odławia setki wolno żyjących kotów na terenie miasta.