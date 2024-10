Szczecińska Bazylika Archikatedralna. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Metropolita poznański abp Stanisław Gądecki będzie przewodniczył - w piątek o godz. 19 w szczecińskiej Bazylice Archikatedralnej - mszy św. w 900-lecie chrztu Szczecina.

Historycy wskazują 25 października 1124 roku jako dzień chrztu szczecinian. Przed liturgią odbędzie się też kanoniczne przejęcie władzy w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej przez nowego arcybiskupa, Wiesława Śmigla.



Piątkowa uroczystość to nie tylko wspomnienie misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu.



- Przed mszą świętą będą podpisane stosowne dokumenty wymagane Prawem kanonicznym, aby formalnie nowy arcybiskup przejął władzę w archidiecezji - podkreśla ks. dr Krzysztof Łuszczek.



Biskup Wiesław Śmigiel przez ostatnie siedem lat był ordynariuszem diecezji toruńskiej. Teraz, przejmując metropolię szczecińsko-kamieńską zyskuje także tytuł arcybiskupa. Dzisiejsza msza św. będzie miała szczególną oprawę - zapowiada ks. dr Łuszczek.



- W jej czasie będzie też wykonana "Msza koronacyjna" Wolfganga Amadeusza Mozarta - powiedział.



Abp Wiesław Śmigiel ma 55 lat i jest doktorem habilitowanym nauk teologicznych. W sobotę o 11 odbędzie się jego uroczysty ingres do szczecińskiej katedry.



Bp Wiesław Śmigiel w 2012 roku został biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej, a następnie, w 2017 roku biskupem diecezji toruńskiej. 13 września tego roku ogłoszono decyzję papieża Franciszka o nominacji biskupa toruńskiego na stolicę biskupią w Szczecinie. W Konferencji Episkopatu Polski abp Wiesław Śmigiel jest członkiem Rady Stałej. Pełni też m.in. funkcję przewodniczącego Rady ds. Rodziny oraz Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi.



Ostatnie ponad pół roku archidiecezją tymczasowo zarządzał ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej bp Zbigniew Zieliński, który decyzją papieża Franciszka, został wybrany w lutym administratorem apostolskim archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Stało się to po tym, jak dotychczasowy metropolita abp Andrzej Dzięga zrezygnował z funkcji.



Jak podała w komunikacie Nuncjatura Apostolska, decyzje "zostały podjęte w następstwie dochodzenia prowadzonego z ramienia Stolicy Apostolskiej w sprawie zarządzania diecezją, a w szczególności zaniedbań, o których mowa w dokumencie papieskim "Vos estis lux mundi", który opisuje procedury przeciwdziałania zjawisku przestępstw seksualnych w Kościele katolickim wobec osób małoletnich oraz bezbronnych. Nowa wersja „Vos estis lux mundi” została opublikowana 25 marca 2023 roku.



Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, procedury dokładnie określają sposób postępowania ze zgłoszeniami o nadużyciach i stanowią, że biskupi i przełożeni zakonni - teraz także świeccy stojący na czele międzynarodowych stowarzyszeń - są zobowiązani i odpowiedzialni - na mocy powszechnie obowiązującego nakazu prawnego - za zgłaszanie nadużyć, o których się dowiedzieli.



Jak podkreślono, dokument ten dotyczył i nadal dotyczy nie tylko molestowania i przemocy wobec dzieci i bezbronnych dorosłych, ale także przemocy seksualnej i molestowania wynikającego z nadużycia władzy. Obowiązek ten obejmuje zatem również każdy przypadek przemocy wobec zakonnic ze strony duchownych, a także przypadki molestowania pełnoletnich seminarzystów lub nowicjuszy.