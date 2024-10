Na egzamin na motorniczego musi czekać 1,5 miesiąca [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Od półtora miesiąca nie ma egzaminatora, a chętni czekają. Chodzi o osoby, które chciałyby zdać egzamin praktyczny na motorniczego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Egzaminator - ten jedyny - znajduje się bowiem obecnie na zwolnieniu. O sprawie poinformował nas Maksymilian Kowalski - słuchacz, dla którego prowadzenie tramwajów jest marzeniem od dziecka. Jak sam mówi, na egzamin czeka już od półtora miesiąca, a wraz z nim około 10 innych kursantów. - Wtedy egzaminator był na urlopie, czekałem, teorie zdałem 13 września i od 13 września czekam na praktykę - mówi Kowalski.



- Zwolniłem się z pracy, żeby zostać motorniczym, a teraz muszę dorabiać - dodaje Kowalski. - Dorywczo pracuję tu i ówdzie. Staram się przeżyć od pierwszego do pierwszego. Jest ciężko.



Według informacji otrzymanej od WORD-u, egzaminator ma wrócić do swoich obowiązków od listopada. Dyrekcja zapewnia także, że wdraża dwie kolejne osoby, tak by sytuacja z brakiem możliwości zdania egzaminów już się nie powtórzyła.