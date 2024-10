Nowy metropolita objął kanonicznie władzę w archidiecezji

Arcybiskup Wiesław Śmigiel kanonicznie przejął władzę w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Nowy metropolita szczecińsko-kamieński podpisał dokumenty przed mszą św. w 900-lecie chrztu Szczecina w Bazylice Archikatedralnej.

- Od dziś, zgodnie z tradycją i prawem kościelnym, mogę powiedzieć, że to moja archidiecezja. Jednak w tym stwierdzeniu nie ma ani zarozumiałości, ani podkreślenia władzy, wręcz przeciwnie - powiedział abp Śmigiel. - To przypomnienie, że w Kościele władza to służba, która charakteryzuje się miłością i odpowiedzialnością. Odwołam się do rodziny. Kiedy w rodzinie mówimy "to moja rodzina", to jest w tym stwierdzeniu troska, miłość i bezpieczeństwo. Dokładnie tak samo jest, a przynajmniej powinno być w Kościele.Ostatnie osiem miesięcy archidiecezją tymczasowo zarządzał ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej bp Zbigniew Zieliński, po rezygnacji z urzędu abpa Andrzeja Dzięgi.- Wiemy, że ta modlitwa to nie tylko wołanie o nominację i wyznaczenie nowego metropolity, ale to także modlitwa o gorliwość współpracy w tym dziele - mówił dziś biskup Zbigniew Zieliński podkreślając radość, że modlitwy podejmowane od ośmiu miesięcy przynoszą widoczny owoc.- Dlatego stając wokół nowego metropolity, chcemy też modlić się za siebie nawzajem, za Kościół nad Odrą i Bałtykiem, aby dane nam było nie zawieść pokładanych w tym Kościele nadziei i zadania, przez Opatrzność nam powierzone, wypełnić - powiedział biskup Zieliński.W czasie mszy świętej, której przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, Chór Akademicki imienia prof. Jana Szyrockiego wykonał "Mszę koronacyjną" Wolfganga Amadeusza Mozarta.Abp Wiesław Śmigiel ma 55 lat i jest doktorem habilitowanym nauk teologicznych. W sobotę o 11 odbędzie się jego uroczysty ingres do szczecińskiej katedry.