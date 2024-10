Masowe zwolnienia planowane w dużych zakładach w regionie

W Zakładach Chemicznych Police tylko w tym roku zwolniono 300 pracowników. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zakłady Chemiczne Police, Elektrownia Dolna Odra i PKP Cargo i CargoTabor w kryzysowej sytuacji. We wszystkich tych zakładach planowane są masowe zwolnienia.

Pracę może stracić kilka tysięcy mieszkańców regionu. Przewodniczący związkowców z "Solidarności" byli gośćmi audycji "Radio Szczecin na Wieczór".



- W Elektrowni Dolna Odra z końcem przyszłego roku pracę stracić może dwa tysiące osób. Potrzebujemy więcej czasu - mówi Anna Grudzińska, przewodnicząca Solidarności w elektrowni. - Spodziewaliśmy się, zgodnie z prowadzoną polityką państwa, odchodzenia do węgla, ale w procesie ewolucji. W procesie sprawiedliwej transformacji energetycznej, która była obliczona na kilka lat.



- Szczeciński oddział PKP CargoTabor zaczął już oddawać sprzęt do innych zakładów. Prace stracić może 140 osób - mówi Władysław Szczygielski, przewodniczący Solidarności w zakładzie. - Ludzie chcą pracować, bo na 144 osoby, odeszły z zakładu tylko cztery osoby na dziś. Ludzie chcą dalej pracować w tym zakładzie.



W Zakładach Chemicznych Police tylko w tym roku zwolniono 300 pracowników. Przyczyną było zamknięcie jednej linii produkcyjnych. Solidarność złożyła petycję do premiera Donalda Tuska. Oczekuje również rozmów z wojewodą zachodniopomorskim Adamem Rudawskim.