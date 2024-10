Jakie atrakcje na świątecznym jarmarku w Szczecinie?

Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o. Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o.

Za miesiąc wystartuje największy Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy. Stoiska w Alei Kwiatowej oraz na placach: Adamowicza i Lotników, będzie można będzie można odwiedzać przez trzy tygodnie, do 22 grudnia.

Łącznie na jarmarku ma być 95 stoisk. Nie zabraknie świątecznych wypieków, smakołyków, prezentów, rękodzieła, gotowych ozdób i stroików, a także gorących napojów i aromatycznych pierników. Wśród wystawców znajdą się nie tylko lokalni producenci, ale także manufaktury z całej Polski.



Nie zabraknie także stałych atrakcji dla dzieci. Kolorowa karuzela wenecka pojawi się na Placu Adamowicza, a 15-metrowe koło młyńskie stanie w Alei Kwiatowej. Na Plac Lotników powróci też drewniany, 14-metrowy wiatrak.



Odwiedzając Jarmark Bożonarodzeniowy będzie można napisać kilka ciepłych słów seniorom, którzy na co dzień pozostają pod opieką Domów Pomocy Społecznej. Listy tafią do nich jeszcze przed Bożym Narodzeniem.



Podobnie jak w poprzednim roku na terenie Jarmarku będzie można skorzystać z Bombkodzielni. Ci, którzy mają za dużo ozdób w domu mogą się nimi podzielić z innymi. Znajdą się także choinki last minute - wszystkie drzewka, które zdobiły place na zakończenie Jarmarku zostaną przekazane w ręce mieszkańców, którzy przyniosą przysmaki dla zwierząt ze stowarzyszenia Kudłata Przystań.