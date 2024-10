W 4 lata wszystkie drogi wojewódzkie mają być wyremontowane [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Cztery lata, 630 kilometrów dróg i ponad dwa miliardy złotych - taki jest plan Urzędu Marszałkowskiego. Do końca 2028 roku wszystkie drogi wojewódzkie w Zachodniopomorskiem mają być wyremontowane.

Nasz region jest pierwszym w Polsce, który stawia sobie taki cel - mówi marszałek Olgierd Geblewicz.



- Głęboko wierzymy w to co robimy i w to, że Pomorze Zachodnie jest na dobrej drodze. Ale chcemy też, żeby te drogi były jak najlepsze i były naszą wizytówką, naszym znakiem rozpoznawczym. Tak jak takim znakiem są nasze pociągi - mówi Geblewicz.



Rozmawialiśmy z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich i wiemy, na których odcinkach potrzebna jest najpilniejsza interwencja - dodaje wicemarszałek Jakub Kowalik.



- Będziemy chcieli przebudować w pierwszym roku 145 km, za łączną kwotę 250 milionów złotych. Jeszcze w tym roku ogłosimy pierwsze przetargi na 84 km dróg wojewódzkich, żebyśmy mogli wystartować z przebudową marzec-kwiecień 2025 r. - mówi Kowalik.



W pierwszym etapie znajdą się takie odcinki, jak m.in. Pyrzyce-Dolice czy Stare Czarnowo-Kobylanka. Wśród większych inwestycji zaplanowanych w programie jest np. ukończenie remontu nadmorskiej DW102 i budowa obwodnicy Gryfic.

