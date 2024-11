Ustawa o sygnalistach w firmie. Część przedsiębiorców wstrzymuje się z weryfikacją

Jesteśmy na wczesnym etapie wdrażania ustawy o sygnalistach w firmach - mówi adwokat z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski Marek Jarosiewicz.

Ustawa weszła w życie we wrześniu, ale część przedsiębiorstw weryfikacji pracowników podda się dopiero w styczniu przyszłego roku i sprawdzi, czy odpowiednie przepisy musi w ogóle wdrażać.



Chodzi o firmy, które zatrudniają powyżej 50 osób. Jednak, jak tłumaczy Jarosiewicz, wiele firm i tak będzie musiało przejść proces.



- W związku z tym we wrześniu część przedsiębiorców odetchnęła z ulgą i odłożyła sobie tą perspektywę tworzenia odpowiednich regulacji wewnętrznych tak naprawdę troszeczkę na przyszłość, ale problem nam nie ucieknie - mówi Jarosiewicz.



- Niektóre z firm już we wrześniu musiały wprowadzić odpowiednie przepisy - dodaje Jarosiewicz. - Mowa tutaj na przykład o pośrednikach w obrocie nieruchomościami. Mowa tutaj na przykład o biurach rachunkowych. Ich dotyczy obowiązek wdrożenia procedur ochronnych dla sygnalistów, niezależnie od liczby zatrudnionych osób.



Sygnalista to osoba, która w czasie wykonywanej pracy zgłosi nieprawidłowości jak np. pranie brudnych pieniędzy i korupcje. Według ustawy, taka osoba ma być objęta specjalną ochroną.