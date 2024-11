Amerykanistka: Europa musi uniezależnić się od USA

Europa może teraz dorośnie - to może być jeden z efektów wyboru Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak uważa amerykanistka z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Chodzi m.in. o wcześniejsze naciski Trumpa, aby członkowie NATO wydawali więcej na zbrojenia. Renata Nowaczewska zwróciła uwagę, że część krajów faktycznie bardzo podniosła wydatki na armię. W "Rozmowie pod krawatem" dodała, że dzięki temu będą mogły bardziej liczyć na siebie w razie zagrożenia.- To był plus tego chandryczenia się Donalda Trumpa z członkami NATO. To będzie rzecz, którą Europa powinna zrobić dużo wcześniej. Przestać patrzeć na tego partnera za Atlantykiem. Uniezależnijmy się od niego - mówi Nowaczewska.Donald Trump zapowiedział, że będzie nalegał, by państwa NATO wydawały 3 proc. PKB na obronność.