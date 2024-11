Ministerstwo chce rozwiać obawy ws. powstania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry [WIDEO]

Ruszamy z kampanią informacyjną w kraju - chcemy rozwiać obawy mieszkańców - zapowiada Mikołaj Dorożała, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. To w kontekście powstania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Dorożała podkreśla, że powstanie parku, to zastrzyk gotówki dla gmin. Są już wstępne wyliczenia. 48 milionów złotych ma kosztować park i jego rozruch w pierwszym roku. Dodatkowo 40 mln zł w 2025 r. jest przeznaczonych na Parki Narodowe, z czego lwią część mają otrzymać gminy z rejonu Międzyodrza.Są także pierwsze prawdopodobne kwoty jeśli chodzi o subwencję cykliczną - mówi Mikołaj Dorożała.- W przypadku Kołbaskowa i i Gryfina to będzie dodatkowych kilkaset tysięcy złotych rocznie, które będą wpływać do budżetu. W przypadku Widuchowej to jest około 1 300 000 zł. Nawet tyle może wpłynąć jeśli chodzi o to wsparcie, bo gmina jest trochę biedniejsza niż te pozostałe dwie - mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.Natomiast wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski podkreśla, że wśród wielu obaw, jakie mają mieszkańcy, głównym jest ruch żeglowny w rejonie Międzyodrza.- Dzisiaj wiadomo, że i park, i otulina, będzie poza wodnymi szlakami. Wszystkie szlaki wodne są wyłączone z parku i z otuliny - tłumaczy Rudawski.Ale to nie jedyne pytania na jakie mieszkańcy chcą znać odpowiedzieć - dodaje wojewoda.- Najważniejsze dla nas jest to, żeby mieszkańcy nic nie stracili. Nie będzie zakazu inwestycji, budowania, nie zamknięta zostanie droga - mówi Adam Rudawski.Ministerstwo przygotowało kampanię, która ma przekonać do utworzenia Parku Narodowego w Dolinie Dolnej Odry. Został do tego stworzony spot, który będzie puszczany w kinach w Polsce i w naszym regionie. Jest także strona internetowa , gdzie znajdziecie odpowiedzi na pytania związane z Parkiem.