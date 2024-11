Goście "Kawiarenki Politycznej" o potencjalnych kandydatach na fotel prezydenta [ZDJĘCIA]

Wybory prezydenckie w Polsce wciąż budzą pytania o potencjalnych kandydatów na to stanowisko.

O tym, kto może wystartować w wyborach, rozmawiali goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.Julia Szałabawka, radna Prawa i Sprawiedliwości zwróciła uwagę, że w środowisku prawicowym duże poparcie zyskuje Dominik Tarczyński: - Jest kandydatem niezwykle pracowitym. Takim bym powiedziała "twardym". Myślę, że w tych czasach potrzebujemy właśnie takiego kandydata.Mniej entuzjastyczne podejście do kandydatury Tarczyńskiego ma poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski: - Osoba, która zostanie prezydentem powinna przede wszystkim łączyć, być prezydentem wszystkich Polaków...Magdalena Sosnowska z Konfederacji podkreśliła podobieństwo postulatów swojej partii z Republikanami, którzy zwyciężyli w USA. - Mamy te same poglądy, te same postulaty, czyli: obniżenie podatków, wolność osobistą, konserwatywne wartości - dodała Sosnowska.Jarosław Rzepa, poseł PSL wyjaśniał, że najważniejsza dla koalicji rządzącej jest wygrana w nadchodzących wyborach. - Dlatego Władysław Kosiniak-Kamysz wrzucił taki kamyk, bardzo mocny kamyk do tego ogródka, po to, żeby jednak dzisiaj zdecydować się na jednego kandydata. Od samego początku... - podkreślał Rzepa.Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się w maju przyszłego roku.