Nowe schronienie dla jeży (i nie tylko) oficjalnie otwarte [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nie tylko jeże, ale i wiewiórki, zające, sowy kaczki czy gołębie będą miały schronienie. W Kołbaskowie powstało Jeżykowo - czyli "sypialnia" dla jeży. To schronienie potrzebne szczególnie zimą, gdy zwierzęta te hibernują.

Miejsce stworzyła Marzena Białowolska, prowadząca Fundację Dzikich Zwierząt. Jak mówi, powstają też woliery dla innych małych zwierząt potrzebujących pomocy.- Będzie bardzo duży i ładny ogród oraz kilka wolier. Najbardziej istotne jest to, żeby te zwierzęta w tym ogrodzie znajdowały pożywienie, bez względu na to, jaka jest pogoda, jaka jest pora roku - mówi Białowolska.Pierwsze jeże już przeprowadziły się do nowych domów. Chatek jest 15, jednak to wciąż za mało. Dlatego Marzena Białowolska prosi chętne szkoły albo osoby prywatne o tworzenie takich noclegowni.- Jak najbardziej domki przyjmę w każdej ilości, dlatego, że inne zwierzęta też z nich korzystają. Jeżeli ktoś by miał słomę, byłabym wdzięczna, bo słomy teraz potrzebuję bardzo dużo - mówi Marzena Białowolska.Domek powinien mieć wentylację, być ocieplany i mieć wąski korytarz, który ochroni hibernujące jeże przed drapieżnikami. Z Fundacją Dzikich Zwierząt można kontaktować się poprzez Facebooka czy pod nr telefonu 691 898 948.