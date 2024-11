Wywrócona łódź. Rybacy uratowani, jeden z nich w szpitalu [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]

Zakończyła się akcja ratunkowa na Bałtyku. Pomoc wezwała załoga kutra rybackiego.

9.30



Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR podjęła z wody trzech rybaków, których łódź przewróciła się blisko brzegu na Bałtyku, na wysokości Ustronia Morskiego.







Do zdarzenia doszło około godz. 6. Jak przekazał Radiu Koszalin rzecznik SAR Rafał Goeck, rybacy wpadli do wody i potrzebowali natychmiastowej pomocy. Do akcji wezwano śmigłowiec Marynarki Wojennej, dwa statki ratownicze stacjonujące w Kołobrzegu oraz jednostki straży pożarnej.







- Po dotarciu na miejsce statku ratowniczego oraz brzegowej stacji ratowniczej rozpoczęto poszukiwania jednostki. Udało się ją zlokalizować. Dwóch z trzech rybaków zostało podjętych na pokład statku ratowniczego Szkwał. Zostali przetransportowani do portu w Kołobrzegu - mówił Rafał Goeck.







Rybacy byli wychłodzeni, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zespoły ratunkowe walczą o życie trzeciego rybaka. Mężczyzna początkowo był zaginiony, po kilkunastu minutach morze wyrzuciło go na brzeg. Był nieprzytomny.







Na Bałtyku jest dzisiaj sztorm.





8.50

Krzysztof Azierski, komendant kołobrzeskiej Straży Pożarnej poinformował, że wszystkich rybaków udało się odnaleźć.





- Poszukiwane osoby zostały podjęte, przekazane na brzeg, jedna nieprzytomna - przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Trwały poszukiwania trzeciej osoby, która również została wydobyta na brzeg - relacjonował komendant Azierski.





8.00

Trwa walka o życie mężczyzny odnalezionego przez służby na Bałtyku niedaleko Ustronia Morskiego.Kuter rybacki przewrócił się na bok w pobliżu Ustronia Morskiego prawdopodobnie w wyniku panującego na Bałtyku sztormu. Na pokładzie jednostki przebywały trzy osoby, a do ich poszukiwania ruszyła Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz okoliczne jednostki strażaków.Ratownicy prowadzili reanimację trzeciego z mężczyzn na plaży. Następnie został on przewieziony do szpitala, gdzie trwa walka o jego życie.Służby ratunkowe zostały postawione na nogi w sobotni poranek z uwagi na kuter, którego załoga wezwała pomoc na Bałtyku. Jednostka miała tonąć na wysokości Ustronia Morskiego.Do akcji ruszyli ratownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz okoliczne jednostki straży pożarnej. Według nieoficjalnych informacji udało się podjąć z wody dwóch rybaków, ale wciąż trwają poszukiwania kolejnego członka załogi.