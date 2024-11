Sławomir Nitras stawia na Rafała Trzaskowskiego

Minister sportu i turystyki uważa, że to prezydent Warszawy powinien być kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski.

O start w wyborach z ramienia KO ubiega się także Radosław Sikorski.Przewagą Trzaskowskiego jest zimna krew, a Sikorskiemu może przeszkadzać jego temperament - analizował Sławomir Nitras w "Rozmowie pod krawatem".- Ten temperament jego, to nie jest to, czego potrzebujemy na stanowisku prezydenta. Domena tej polityki polskiej wymaga człowieka, który jest bardziej skłonny do porozumienia, kompromisu i budowania porozumień. Myślę, że te cechy Rafała Trzaskowskiego są bardziej wskazane - mówi Nitras.Kandydata Koalicji Obywatelskiej wyłonią prawybory, które odbędą się 22 listopada.