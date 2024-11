Wyższy czynsz w TBS-ach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego podnosi czynsze.

10 procent więcej - tyle będą musieli zapłacić lokatorzy.



- A co ja mogę na to powiedzieć? Nie mam wyjścia, muszę zapłacić. Nie ma wyjścia - Podwyżki w TBS-ach są co jakiś czas. To rozliczenie pewnego okresu i nigdy nie było taniej. Ale mogliby najpierw zrobić coś dla tych, którzy wiele lat użytkują. Chociażby wymienić okna; niektóre się już proszą po 20 latach mieszkania o wymianę, bo nie spełniają żadnych norm - mówią lokatorzy.



- Nowa wysokość czynszu obowiązywać będzie od 1 marca przyszłego roku. Niestety, rosną koszty związane między innymi z utrzymaniem części wspólnych nieruchomości, opłaty za prąd, za ogrzewanie, rosną też koszty remontów. To wszystko było brane pod uwagę - odpowiedział Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta do spraw mieszkalnictwa.



Podwyżki wejdą w życie od marca przyszłego roku.