Pendolino do Warszawy szybszy od "Chrobrego". Zyskasz... pięć minut

Pendolino. Fot. PKP Intercity

Bilety na pociągi Pendolino ze Szczecina już do kupienia; można dostać je w promocyjnych cenach.

W ramach promocji można kupić bilet na pierwsze Pendolino ze Szczecina za 87 złotych. Jednak im mniej ich zostanie, tym będą droższe.



Bazowa cena biletu wynosi 191 złotych w 2. klasie i 289 złotych za 1. klasę. To odpowiednio o 36 i 70 złotych więcej, niż za bilet na inny poranny pociąg do Warszawy, czyli Express Intercity "Chrobry".



Pierwszy kurs Pendolino ze Szczecina do Warszawy odbędzie się 15. grudnia. Z dworca Szczecin Główny pociąg ruszy o godzinie 7.41 i dotrze do Warszawy Centralnej o godz. 11.59.



Czas przejazdu wyniesie 4 godziny i 18 minut, czyli o pięć minut krócej niż "Chrobry", który odjeżdża ze Szczecina o godz. 5.36.