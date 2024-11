Substancja ropopochodna w szczecińskiej Chełszczącej

Fot. Słuchacz "Czasu reakcji" Fot. Słuchacz "Czasu reakcji"

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska sprawdza, kto zanieczyszcza rzekę.

O tym, że z jednego z wylotów wyciekają zanieczyszczenia powiadomili nas słuchacze. - Tłusta plama, może to olej, może paliwo. Na całej szerokości rzeki płynie to w stronę Jeziora Dąbie.



Straż Miejska i inspektorzy WIOŚ-u byli na miejscu m.in. 10 listopada, teraz sytuacja się powtórzyła. Wstępne oględziny wykazały, że w wodzie jest substancja ropopochodna.



- Pobraliśmy próbki - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji" zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Karolina Kłobus. - Obiecujące jest to, że wiemy do kogo należy ten wylot. Wiemy, że posiada uregulowania formalno-prawne. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że decyzja, która jest wydana na odprowadzanie ścieków tym urządzeniem, obejmuje co najmniej kilka podmiotów.



Postępowanie trwa, sprawca może zostać ukarany mandatem w wysokości do 7,5 tys. złotych.