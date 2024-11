Klienci skarżą się na jedną z firm cateringowych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie wydaje posiłków i nie zwraca pieniędzy, tak przynajmniej twierdzą niektórzy klienci jednej ze szczecińskich firm cateringowych.

Firma reklamuje się w internecie oferując swoje usługi.



- Zamówienie zostało złożone w lipcu tego roku, od tego czasu pieniądze nie zostały zwrócone - mówi osoba pokrzywdzona przez firmę cateringową. - Firma, z której już korzystałam wcześniej, więc nie uważałam, że muszę ich powtórnie sprawdzać. Dostałam potwierdzenie zamówienia na e-maila, prośbę o wpłacenie pieniędzy na konto, to było 600 złotych. Zamówiłam catering na 20 dni, zapłaciłam. Nie dzwoniłam, pisałam SMS-y. Z niewiadomego powodu nie może dokonać zwrotu 1200 złotych.



- W pewnych sytuacjach takie zachowanie kontrahenta może być uznane jako wypełniające znamiona przestępstwa - mówi adwokat Krzysztof Tumielewicz. - Te osoby mogą zgłaszać się na policję lub do prokuratury i złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, oszustwa.



Według naszych informacji, jedna z klientek zgłosiła sprawę na policję. Wysłaliśmy firmie cateringowej pytania mailem, jak również próbowaliśmy skontaktować się telefonicznie. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

