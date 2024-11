Można kupić choinkę. Jakie ceny? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Świerk serbski, zielony i jodła kaukaska. Z końcem listopada w regionie rozpoczęła się sprzedaż drzewek bożonarodzeniowych.

Na plantacjach ceny kształtują się podobnie, jak w latach ubiegłych - potwierdzają lokalni plantatorzy. Sprzedawcy z kolei informują, że w sklepach ceny wzrosną w stosunku do roku ubiegłego nieznacznie.



- Ruch się zaczął trzy tygodnie temu, nie podnosimy cen - mówi Arkadiusz Kawka, Świąteczne choinki, Gardno. - Choinki w doniczkach zaczynają się od 100 złotych, a najdroższa 4-metrowa choinka kosztuje w granicach 300 złotych.



- Ceny zaczynają się od 49 złotych. To świerk kłujący w doniczce. Jodły zaczynają się od 128 złotych, w zależności od wielkości. Potem może przyjadą trochę mniejsze, więc będą tańsze. Teraz z ciętych choinek jest tylko jodła. One są po 159 złotych, 2-metrowe drzewko, a większe do trzech metrów za 480 złotych - mówi Agnieszka Szulc z Rajskiego Ogrodu.



Rocznie w Polsce sprzedaje się około 5-6 milionów żywych choinek.