Grzaniec bezalkoholowy, jedzenie i mnóstwo atrakcji. Wystartował Jarmark Bożonarodzeniowy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad 90 wystawców, świąteczne przysmaki, a także wyjątkowe ozdoby - wystartował szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy. Wśród atrakcji są także liczne koncerty i warsztaty.

- Grzaniec bezalkoholowy. Piję pierwszy raz i jestem mega zadowolona. - Jest klimatycznie. Nie jest też zimno za bardzo, więc od razu milej się chodzi. - Nasz pierwszy raz, ale myślę, że na pajdę skoczymy. - Zapach to już wiem mniej więcej i kajzerka z duszoną wieprzowiną albo z boczkiem. To jest po prostu najlepsze. - Bardzo fajnie, jesteśmy tutaj już któryś rok z kolei. Nasze pociechy też tutaj bywają często, im się bardzo podoba - mówią odwiedzający.



- Już widać, że się dzieje, bo to są pierwsze godziny jarmarku, a mamy mnóstwo odwiedzających. Piękne stoiska, mamy wystawców z całej Polski. Jutro i w niedzielę będzie się działało jeszcze więcej, a to oczywiście za sprawą naszego programu artystycznego, więc serdecznie zapraszam - mówi Celina Wołosz, Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.



Jarmark Bożonarodzeniowy mieści się na placu Lotników, alei Kwiatowej i na placu Adamowicza. W piątki i soboty czynny jest do godziny 23, w niedzielę do 21, a w pozostałe dni tygodnia do godz. 20.



Jarmark potrwa do 22 grudnia.