Pysznie i pachnąco na szczecińskim jarmarku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Holenderskie słodkości i naleśniki na słono oraz słodko, czyli zapachy Szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Oprócz świątecznych pamiątek, wśród drewnianych budek nie może zabraknąć czegoś dla głodomorów. Jest dużo słodyczy, wypieków, ale są też dania na drugie śniadanie i obiad.- Na naleśniki czekamy 5-7 minut. Jak na słono, to polecam z wołowinką, są pyszne. Na słodko z jabłkiem prażonym, domowej roboty - mówi wystawiający się.- U nas są pyszne stroopwafel. Napijemy się herbaty, kawki, gorącej czekolady - dodaje wystawiająca holenderskie słodkości. - Jest dobre, bardzo słodkie, ma dużo masła. To kruche ciasto, przełożone karmelem. Holenderski wymysł od lat. Na świeżo wypiekane na ciepło. Idealne na chłodne dni.Jarmark potrwa do 22 grudnia.Od godziny 10 nadajemy prosto z jarmarku, z Centrum Informacji Turystycznej w Alei Kwiatowej w ramach audycji "Aktywna Sobota", którą prowadzi Milena Milewska. Gramy razem z jarmarku do godziny 15.