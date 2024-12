Rudawski: zastanawiające, że akurat teraz pojawiły się informacje ws. Hołowni i Collegium Humanum

Szymon Hołownia jest czysty - zapewnia Adam Rudawski, partyjny kolega szefa Polski 2050.

Jakiś czas temu media poinformowały, że Hołownia miał być studentem uczelni Collegium Humanum. On sam wyjaśniał, że złożył podanie o przyjęcie na studia, ale nigdy nie podjął nauki.To zastanawiające, że akurat teraz pojawiły się te informacje - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Adam Rudawski. Zdaniem wojewody zachodniopomorskiego chodzi o kandydaturę Hołowni na prezydenta.- Akurat dwa tygodnie po ogłoszeniu przez pana marszałka chęci kandydowania, wydarza się taka sytuacja, kiedy wiemy, że jest ona od 2020 roku. Wcześniej jakby chętnych do podzielenia się tymi informacjami nie było, a teraz nagle okazało się, że one są kluczowe - mówi Rudawski.Postępowanie w sprawie Collegium Humanum prowadzi CBA. Chodzi o ekspresowe wydawanie przez tę uczelnię dyplomów ukończenia studiów MBA.