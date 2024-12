Ponad 1,5 tys. świerków pod topór w Lesie Arkońskim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kornik drukarz dokonał dzieła zniszczenia. Chodzi o ponad 1,5 tysiąca świerków, które w kilka dni zostały wycięte w okolicy jeziora Goplana w Lesie Arkońskim.

Wycięcie 120-letniego drzewostanu, to wynik postępujących zmian klimatycznych - tłumaczy kierownik lasów miejskich Krzysztof Matuszak: - Z racji tego, że ma ten system korzeniowy płaski, nie jest w stanie sobie poradzić z tą suszą, która nas tutaj dopadła. Zagrażały bezpieczeństwu głównie dlatego, że zostały porażone przez grzyba, a kornik drukarz dokonał dzieła zniszczenia.



Wycinka drzew w lasach powinna być wykonywana stopniowo - ocenia z kolei dendrolog Krzysztof Jankowski: - Dbamy o ten stan sanitarny lasu nie wtedy, kiedy on nam się całkowicie rozłożył, ale wtedy, kiedy są pierwsze objawy. Więc ta ilość drewna i wyciętych drzew wskazuje na to, że przez wiele lat nie dokonywano sukcesywnych cięć.



W miejsce usuniętego drzewostanu, zostanie posadzone 10 tysięcy drzew liściastych - zapowiadają lasy miejskie.

