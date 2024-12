Mapy od miłośnika dziejów Szczecina trafiły do Książnicy Pomorskiej [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Cztery mapy dawnego Księstwa Pomorskiego z XVII wieku trafiły do szczecińskiej Książnicy Pomorskiej.

To dar Mariana Kalemby - miłośnika dziejów i historii Szczecina i Pomorza, który zanim zakupił te konkretne mapy, sprawdził jakich w naszych zbiorach kartograficznych brakuje - mówi Wojciech Łopuch z Książnicy Pomorskiej.



- Mówimy o mapach z XVII wieku, rycinach kolorowanych. Akurat ta mapa księstwa pomorskiego to jest z 1654 roku. Jest to niewątpliwie cenna mapa wydana przez Nicolausa Sansona d'Abbeville'a, to jest taki kartograf i geograf, który pracował dla Ludwika XIV - mówi Łopuch.



To moja skromna cegiełka w budowaniu historii tego regionu - przyznaje darczyńca Marian Kalemba.



- Tutejsi pracownicy przez ostatnie 20 lat bardzo mi pomogli w zbieraniu materiałów do opracowań nad którymi pracuje. Jakoś trzeba tą wdzięczność wyrazić - mówi Kalemba.



Razem z czterema mapami do Książnicy trafiły też cztery widoki Szczecina w wykonaniu lokalnych artystów.