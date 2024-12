Będą nowe stacje pogotowia w regionie. Umowa podpisana [ZDJĘCIA]

Olgierd Geblewicz, Roman Pałka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Koszalin, Pyrzyce, a także Drawsko Pomorskie - w tych miastach mają powstać nowe filie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Podpisano właśnie umowę z wykonawcą, firmą Budimex.

Po ukończeniu tego projektu, będziemy mieć w regionie stacje na najwyższym europejskim poziomie - zaznacza marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.



- Pozostanie nam powiat sławieński. Będziemy starali się pozyskać działkę. Rozmawialiśmy na ten temat ostatnio z panem dyrektorem i są tutaj optymistyczne wieści, bo samorządowcy chcą udostępnić tego typu grunt, a my będziemy przygotowywali kolejną, ostatnią już filię Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w powiecie sławieńskim - dodaje Geblewicz.



Nowe budynki stacji pogotowia pozwolą ratownikom pracować szybciej, ale też w większym komforcie - mówi dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Roman Pałka: - To można łatwo przeliczyć nawet na czasy dojazdu. Po wybudowaniu tej nowej siedziby, wszystko ulegnie skróceniu przynajmniej o te 5, 7 minut.



Bardzo długo czekaliśmy na poprawę warunków pracy - podkreśla koordynator medyczny filii stacji pogotowia ratunkowego w Drawsku Pomorskim Alina Szymukowicz: - To było nasze marzenie i się realizuje. Warunki socjalne dla pracowników na pewno przyczynią się do tego, żebyśmy byli jeszcze lepszymi ratownikami i spełniali obowiązki, które do nas należą.



Budowa nowych filii będzie kosztować prawie 40 milionów złotych.

