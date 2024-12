Jest umowa na nowe tramwaje

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Będą cztery nowe tramwaje w Szczecinie. Miasto podpisało właśnie umowę z firmą Modertrans.

Tramwaje będą niskopodłogowe, trójczłonowe i przegubowe, i będą mogły zabrać na pokład 240 pasażerów. Będą w nich gniazda USB do ładowania telefonów i możliwość połączenia się z Wi-Fi, a także system monitoringu.



Tramwaje wraz z wyposażeniem naprawczym i pojazdem technicznym mają zostać dostarczone do 31 maja 2026 roku.



Miasto będzie też mogło zamówić kolejnych osiem tramwajów - decyzja będzie podjęta do końca lutego przyszłego roku. Zależy to od uzyskania pieniędzy z KPO.