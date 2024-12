Czasowe zamknięcie tunelu pod Świną. Kierowcy wrócą na promy

Tunel pod Świną. Fot. Urząd Miasta Świnoujścia

Tunel w Świnoujściu po raz pierwszy od otwarcia ma być wyłączony z ruchu na tak długi czas. Powodem jest roczny przegląd obiektu i jego urządzeń. Przez trzy noce kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Tunel pod Świną ma być wyłączony z ruchu od wtorku do czwartku, między godziną 21 a 5 nad ranem.



- Powiem szczerze, że ja sobie nie wyobrażam. - Dla mnie to nie jest żaden problem, a dla osób, które tu mieszkają, na pewno tak, bo się odzwyczaiły zapewne od promów. - Mam nadzieję, że sprawa zostanie odpowiednio zabezpieczona poprzez promy, które tutaj posiadamy - mówią mieszkańcy i turyści.



O rozwiązaniach komunikacyjnych mówi Wojciech Basałygo ze Świnoujskiego magistratu.



- W tym czasie kierowcy powinni korzystać z przeprawy promowej w centrum miasta. Tam będą pływały dwa promy, mniejszy Bielik, a także Karsibór. Promy do północy będą kursowały co 20 minut, a w nocy co 30 - mówi Basałygo.



Planując w przyszłym tygodniu podróż z lub do Świnoujścia warto uwzględnić zapowiadane zmiany .