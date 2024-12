Święta przyszły wcześniej do Agrodolinki

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Świąteczna Stodoła Agrodolinki w podstargardzkim Gogolewie otwiera się przez weekend dla miłośników wiejskich klimatów i smakoszy dań regionalnych.

W ofercie również własnoręcznie wykonane ozdoby na stół wigilijny. Na chętnych czekają m.in. magiczne kule śnieżne i świąteczne poduchy. Można skosztować też aromatycznej kompozycji herbat.



Do stodoły w Gogolewie można zajrzeć dziś i jutro od godz. 12:00. Mariusz Ławniczak z Agrodolinki zapowiada też inne atrakcje.



- Jeżeli będzie śnieg, zapraszamy na kulig. A jeżeli śniegu nie będzie, mamy alternatywę. Bonanzą będzie można się przejechać świąteczną. Będzie nasz zaprzyjaźniony kucharz. Takie prawdziwe, swojskie, wiejskie wyroby - wymienia Ławniczak.



Organizatorzy zapewniają też odwiedzającym swój podstawowy pakiet świąteczny.



- Będziemy każdemu uczestnikowi rozdawali za darmo sianko wigilijne i gałązka jemioły do całowania też się znajdzie - dodaje Ławniczak.



Do wiejskiego skansenu dojedziemy krajową „20” w kierunku Chociwla. Można też skorzystać z pociągów Polregio jadących ze Stargardu do Koszalina i Szczecinka, wysiadając na stacji w Gogolewie, odległej od Agrodolinki o niespełna 200 metrów.



Edycja tekstu: Kacper Narodzonek