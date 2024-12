"Walka o życie". Premiera reportażu w Radiu Szczecin

Fot. Barbara Patlewicz

W poniedziałek po 19 w Radiu Szczecin - premiera reportażu. To opowieść o wojnie, daleko od frontu.

Mimo że - w wymiarze pełnoskalowym - toczy się ona w Ukrainie już od ponad 1000 dni, ludzie starają się żyć normalnie. Bohaterka reportażu, Anna Kudzia wraz ze swoim polsko-ukraińskim zespołem rzeźbiarko-kamieniarskim prowadzi prace konserwatorskie we Lwowie. Działa na zlecenie Instytutu Polonika.



Anna Kudzia i jej zespół traktują to, co robią jako formę walki - o normalne życie. Szczegóły w reportażu Agaty Rokickiej "Walka o życie", w realizacji dźwiękowej Wawrzyńca Szwai. Premiera w poniedziałek po 19 w audycji "Fonosfera" w Radiu Szczecin.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski