RSnW: Kościół w kryzysie

Spada liczba wiernych w Kościele katolickim, szczególnie wśród młodzieży - wykazuje najnowszy raport Kościoła za ubiegły rok. W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" goście rozmawiali o powodach laicyzacji społeczeństwa.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

W skali kraju 30 procent wiernych uczęszcza na mszę. Ks. prof. Andrzej Kobyliński zwrócił uwagę, że Kościół nie podejmuje działań, by tę liczbę zwiększyć.- W kręgach kościelnych nie widzę świadomości, że czasy się zmieniły i trzeba walczyć o wiarygodność, by odeprzeć galopującą laicyzację czy ateizację - powiedział.W Kościele brakuje miłości, afirmacji i akceptacji - ocenił historyk i politolog prof. Arkadiusz Stempin.- Jeżeli dojdziemy do tego, że młode pokolenie nie lubi być piętnowane, ze należy raczej wejść z nim w dialog, to Kościół nie ma tutaj wielkiej oferty dialogowej - ocenił prof. Stempin.Oprócz malejącej liczby wiernych jest też mniej powołań kapłańskich i udzielanych w Kościele sakramentów.