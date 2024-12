Konie zostały same po śmierci hodowcy - TOZ apeluje o pomoc w dokarmianiu

Konflikt o konie toczy się w podstargardzkim Grabowie. Po śmierci hodowcy działacze Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ze Stargardu zaapelowali o pomoc i wsparcie w dokarmianiu czwórki koni, które, jak podkreślono, pozostały na pastwisku przy drodze.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Z zarzutami o brak opieki nad końmi nie zgadzają się mieszkańcy. W sprawę zaangażowano Powiatową Inspekcję Weterynaryjną i policję. Anna Walczyńska ze stargardzkiego oddziału Towarzystwa potwierdza, że zorganizowano akcję dokarmiania koni.- Jedzie już transport siana, 8 belek. Załatwimy też słomę. Póki się nie wyjaśni sytuacja prawna tych koni. Prawdopodobnie to się skończy w sądzie - mówi Walczyńska.Mieszkanka Grabowa utrzymuje z kolei, że opiekuje się końmi razem z mężem, córką i jej koleżanką.- Konie zostały od razu adoptowane po śmierci pana. Dziewczynki już wcześniej się opiekowały. To jest trauma. Zrobiliśmy boksy, zagrodzenie - mówi mieszkanka Grabowa.Sprawa koni z Grabowa znana jest również Annie Gronowskiej, powiatowemu lekarzowi weterynarii.- Ani my, ani lekarz weterynarii nie stwierdziliśmy naruszeń dotyczących dobrostanu zwierząt - dodaje Gronowska.Wolontariusze z TOZ zapowiadając kolejne działania twierdzą, że chcą chronić konie aż do wyjaśnienia ich dalszej przyszłości w Grabowie.