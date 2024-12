Ekonomista o inflacji i wzroście cen

Rosnące koszty energii, transportu oraz środków do produkcji... ale także zmiany klimatu i susza - to przyczyny wzrostu cen żywności w Polsce i na świecie.

Zdaniem ekonomisty, profesora Jarosława Korpysy z Uniwersytetu Szczecińskiego, ceny rosną również w związku z przygotowaniami do świąt i dotyczy to nie tylko masła, o którym tak często ostatnio mówią politycy.Gość "Rozmowy pod Krawatem" podkreślał, że na obniżki cen się nie zanosi. Efektem tego będzie inflacja na dość wysokim poziomie - mówił ekonomista: - Ceny żywności i ceny energii dziś napędzają inflację. Prognozując na 2025 rok, ta inflacja będzie oscylować między 4 a 5 proc., a cel inflacyjny - 2,5 proc. być może osiągniemy w roku 2026.Na razie - nie mamy także szans na powrót niższych cen energii, dodatkowo od roku 2026 stopniowo będą wycofywanie bezpłatne uprawnienia do emisji CO2. Z jednej strony ma to zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, z drugiej - wpłynie na dalsze podwyżki energii.Całej rozmowy można wysłuchać - ale również ją obejrzeć - na naszej stronie internetowej i na radiowym Facebooku.Piątkowym gościem Małgorzaty Frymus będzie prezes Fundacji Akademia Muzyki Dawnej Urszula Stawicka.