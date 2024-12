Rok rządu Donalda Tuska. Komentarze w "RSnW"

Mija rok od powołania koalicyjnego rządu Donalda Tuska. Według najnowszego sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", ponad 50 procent ankietowanych oceniło ten rok rządów negatywnie.

Goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" również podzielili się przemyśleniami. - Koalicja nie realizuje swoich sztandarowych punktów - zwrócił uwagę poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. - To był rok zmarnowanych szans. Sprawy gospodarcze i sprawy życia ludzi takiego normalnego, codziennego życia są ważne i nie da rady zaczarować rzeczywistości i mówić, że jest bardzo dobrze, jak nie jest dobrze.Artur Nycz, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wskazuje, że ten rok poświęcony był odbudowie.- Mija dopiero rok. Rok niezwykle trudny, bo przecież rząd Donalda Tuska odziedziczył państwo po Prawie i Sprawiedliwości zdewastowane praktycznie we wszystkich jego elementach - stwierdził Nycz.Ankietowani zapytani zostali również o to, jak oceniają rozliczanie nieprawidłowości, do których miało dojść za czasów rządu PiS-u. Prawie 55 procent oceniło to negatywnie.