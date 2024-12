Kołobrzeg. Dofinansowanie klubów sportowych

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Ponad 4 miliony 600 tysięcy złotych przeznaczy w przyszłym roku Kołobrzeg na dofinansowanie klubów sportowych.

Pieniądze zostaną podzielone zarówno na profesjonalne drużyny, jak i sport młodzieżowy.



To rekordowa kwota miejskiej dotacji dla kołobrzeskich drużyn. Dokładnie 47 proc. z całej puli trafi na sport amatorski, juniorski i wodny. Rubina Kosmala z Akademii Piłkarskiej Kotwica wylicza na co może przeznaczyć pieniądze stowarzyszenie szkolące młodzież.



- Dostajemy na zadania merytoryczne i na obiekty sportowe. Na wynagrodzenia trenerów i na organizację meczów: wyjazdy, posiłki, obsługę medyczną i sędziowską, badania lekarskie... Tych kosztów jest bardzo dużo - powiedziała.



Kamil Graboń, prezes koszykarskiej Kotwicy uważa, że podział środków na sport zawodowy i amatorski jest sprawiedliwy.



- Dzieci, które uprawiają sport muszą mieć swoich idoli. Muszą do czegoś dążyć, osiągnąć sukces i potem być w sporcie zawodowym - podkreslił/.



Zainteresowane dotacją kluby mają czas na złożenie wniosków do 3 stycznia. Następnie do pracy weźmie się komisja, która zdecyduje o ostatecznym podziale pieniędzy na poszczególne stowarzyszenia.



Edycja tekstu: Jacek Rujna