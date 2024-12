Kandydatka Lewicy na prezydenta. Komentarze w "RSnW"

Senatorka Lewicy, wicemarszałkini Izby Wyższej Magdalena Biejat będzie kandydatką na stanowisko Prezydenta Rzeczpospolitej - ogłosiła w niedziele Krajowa Rada Nowej Lewicy.

W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" goście dyskutowali m.in. na temat decyzji podjętej przez klub Nowej Lewicy, potencjalnego poparcia w wyścigu prezydenckim, a także postulatów wyborczych kandydatki.

Wybory prezydenckie w Polsce mają odbyć się w maju przyszłego roku. Kadencja obecnego prezydenta Polski Andrzeja Dudy ma zakończyć się 6 sierpnia 2025 roku.



- Wynik zahaczający o wartość dwucyfrową nie powinien być powodem do radości - mówi politolożka prof. Agnieszka Kasińska-Metryka. - Jak popatrzymy sobie na inne partie socjaldemokratyczne w Europie, to często są to partie współrządzące. Są to partie, które decydują o układzie sił politycznych na scenie partyjnej. Natomiast u nas lewica ma wciąż te same problemy i nie sądzę, żeby akurat kandydatka była tutaj antidotum.- Postulaty polityczne nowej kandydatki lewicy mają głównie wymiar prospołeczny - mówi literaturoznawczyni prof. Inga Iwasiów. - Walka z biedą, kryzysem mieszkaniowym, pensje w budżetówce. O tych innych rzeczach będzie się mówić w kampanii, że będzie się też nawiązywać do złożonych i niedotrzymanych obietnic.