Paczka dla Bohatera. "Walczyli dla nas, zawalczmy dla nich" [ZDJĘCIA]

W tegorocznej edycji akcji "Paczka dla Bohatera" bierze udział ponad 400 wolontariuszy w całej Polsce. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 100 paczek z prezentami, a także sprzęt medyczny pierwszej potrzeby - m.in. takie dary trafiły do kombatantów w całej Polsce. Wystartował finał 14. edycji "Paczki dla Bohatera".

Wolontariusze w całej Polsce ruszyli, aby wręczyć prezenty świąteczne weteranom. Staramy się podzielić otrzymane dary tak, aby każda paczka zawierała taką samą zawartość - mówi prezes stowarzyszenia "Paczka dla Bohatera " Tomasz Sawicki.



- Mamy cel: 1500 paczek, bo to nie tylko jest Szczecin. Jeździmy do samej Wigilii, a pewnie też i po niej, bo nie wszystkich zastaniemy. Akcja trwa od 14 lat; celem była pomoc kombatantom wojennym, potem - kombatantom opozycji - mówił.



Chcemy podziękować kombatantom za ich walkę o wolną Polskę - mówią wolontariusze.



- Do "Bohatera" [akcji "Paczka dla Bohatera" - przyp. red.] wszedłem dwa lata temu. Inicjatywa bardzo mi się spodobała, stwierdziłem, że trzeba tym ludziom pomóc. Jak mówi hasło: "Walczyli dla nas, zawalczmy dla nich!". - Uważam, że są to starsze osoby i potrzebują dostać prezenty i się ucieszyć. - Oni zrobili coś dla nas; zróbmy coś dla nich! - argumentowali.



W tegorocznej edycji akcji "Paczka dla Bohatera" bierze udział ponad 400 wolontariuszy w całej Polsce.



