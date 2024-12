Elegancko, czyli ulica Kolumba wróciła do gry [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińska ulica Kolumba ponownie otwarta dla ruchu - po ponad trzech latach kierowcy mogą znów przejechać odcinek między pętlą Pomorzany a Nabrzeżem Wieleckim, a także ulicą Dworcową i Nową. W rejon nadodrzański powróciła dawna organizacja ruchu.

Na przykład na ulicy Księcia Świętopełka, tj. przy placu Tobruckim znowu mamy ruch jednokierunkowy.



Warto było czekać - przyznają szczecinianie.



- Czas najwyższy! Elegancko. - Nie przeszkadzało mi to, że przedłużyło się o rok. - Jechałem na Bramę Portową tramwajem, trójką. - Zamieszanie było sporawe przy budowie, ale wiadomo - duża inwestycja. Trochę to musiało potrwać, ale bardzo ułatwia. - Najwyższy czas!, dojazdy do pracy... Na pewno ułatwi to komunikację - mówili.



Zastępcza linia autobusowa 806 zniknęła z rozkładów jazdy. Na dawną trasę Gocław-Pomorzany wróciła "szóstka", a "trójka" jeździ od Osiedla Zawadzkiego w stronę Pomorzan.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

- Czas najwyższy! Elegancko. - Nie przeszkadzało mi to, że przedłużyło się o rok. - Jechałem na Bramę Portową tramwajem, trójką. - Zamieszanie było sporawe przy budowie, ale wiadomo - duża inwestycja. Trochę to musiało potrwać, ale bardzo ułatwia. - Najwyższy czas!, dojazdy do pracy... Na pewno ułatwi to komunikację - mówili.