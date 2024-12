"Czekali blisko 20 lat". Przebudowa ulic w Podjuchach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Około dwudziestu milionów złotych kosztować będzie przebudowa ulic Smoczej i Krzemiennej w szczecińskich Podjuchach.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski, Kacper Narodzonek

Pierwsze oferty na ich gruntowną modernizację wpłynęły już do spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.- O przebudowę, głównie ulicy Krzemiennej, zabiegały wszystkie środowiska polityczne w Szczecinie - mówi radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski. - Ulica dziś jest w tak złym stanie, że mówiąc kolokwialnie, czołg można by na niej złamać. Ta inwestycja jest niezwykle potrzebna i dobrze, że będzie realizowana.- Na przebudowę ulic Smoczej i Krzemiennej mieszkańcy szczecińskich Podjuch czekali blisko dwadzieścia lat - dodaje radna Koalicji Obywatelskiej Maria Bohuń. - Mieszkańcy najbliżsi tej ulicy mówią "róbcie, byle by było zrobione. Bylebyśmy przestali wydawać pieniądze na amortyzatory, resory naszych samochodów, które cały czas się zapadają w dziurach tej jezdni".Mieszkańcy Podjuch wyczekują na remont tych ulic.- Krawężniki wysokie. Wszyscy kierowcy koła psują, a Smocza to już nie ma o czym mówić. - Powinno się coś zacząć i dziać wreszcie. - Ja mieszkam na Smoczej. Tam jak samochód przejedzie, to się wszystko w domu trzęsie. Człowiek się budzi na równe nogi. Dwudziesty pierwszy wiek i taka droga, że nikt nie chce dobrego autobusu nawet dać na tą linię, bo co parę dni to niestety autobus jest zepsuty, wszystko się trzęsie - mówią mieszkańcy.Prace drogowe w tej części szczecińskich Podjuch rozpoczną się w drugiej połowie przyszłego roku.